BAD KIDS PARTY - AKAN KHELEN

En ce jeudi 15 février, la Bad Kids Party est animée par Akan Khelen.

Si tu parles pas le romani, ça veut dire DANSEZ MAINTENANT ! Sans détour, c’est un appel au voyage, à la fête et au partage !

Entre mélodies traditionnelles et influences modernes, ces cinq musiciens perpétuent et réinventent le répertoire des musiques Tziganes avec leurs propres compositions au groove efficace ! La chaleur des mélodies orientales, l’énergie survoltée des pays de l’est, le tout teinté d’impertinence rock... C’est bien de la Balkan No’made Music !

Leur premier EP sort le 23 février

Occasion de les croiser sur scène le jeudi 01 mars au CCM John Lennon en compagnie de Jahneration

