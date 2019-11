[Interview] 14ème Festival Jazz Eclat d’émail

En 14 éditions, Éclats d’émail, le festival de jazz de Limoges, a pris sa place dans le top cinq des rendez-vous de jazz en Nouvelle-Aquitaine.

Rencontre avec Jean-Michel Leygonie, directeur artistique et fondateur.

"Désormais nos calendriers se formatent au rythme des spécialistes du marketing. Novembre sera le mois sans tabac, entrainant avec lui avec les lundis sans viande, ses mardis sans écaille, le jeûne du mercredi et tant d’autres rendez vous et alertes qui nous rappellent tous à une vigilance accrue quant à nos comportements et notre environnement. Et bien du 14 au 24 novembre çà sera pour nous le jaune banane. Celui du sourire, de la joie, de l’éclate, du bonheur partagé grâce à cet élan de musique qui va balayer la ville pendant 11 jours. On vous a tout mis dans le menu « Agenda », du sucré, subtil, délicat, raffiné, du salé, harmonieux et riche en compositions et bien entendu les épices, indispensables aux saveurs et à la découverte des territoires. On va vous apporter ce festin de sensations divines sur un plateau, servi par des musiciens, chanteuses, chanteurs d’une grande générosité et d’un talent hors norme. Depuis des années, on vous conseille d’être curieux, vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance … soyez désormais gourmands et enivrez vous.

Le Jazz est reconnu d’utilité et de santé publique."

JEAN MICHEL LEYGONIE, DIRECTEUR DU FESTIVAL

Les principaux concerts

Jeudi 14 : Sly Johnson, Opéra de Limoges, 20 h.

Vendredi 15 : Wallace Roney, Opéra, 20 h. Lisa Doby, Ambassade, 22 h 30 (gratuit).

Samedi 16 : Mangane, IF, Cloître des franciscains, 6 h 45. Uriel Herman quartet, Opéra, 20 h. Nina Papa, Ambassade, 22 h 30 (gratuit).

Dimanche 17 : Yannick Rieu, foyer de l’opéra, 11 h 30. Otis Taylor, CC John-Lennon, 17 h.

Lundi 18 : Les nouveaux talents du jazz, Hôtel de région, 14 h 30. Gaël Rouilhac, CC Jean-Gagnant, 20 h.

Mardi 19 : Leila Martial, théâtre de l’Union, 20 h.

Mercredi 20 : Shirley Davis & The Silverbacks, théâtre de l’Union, 20 h.

Jeudi 21 : Lorenzo Naccarato trio, théâtre de l’Union, 20 h. Kicca, Ambassade, 22 h 30 (gratuit).

Vendredi 22 : Brad Mehldau, Opéra, 20 h. Big Man Clayton, Ambassade, 22 h 30.

Samedi 23 : Steff Tej, IF, Cloître des franciscains, 6 h 45. Duo Abozekry, BFM centre-ville, 15 h. (gratuit). Dhafer Youssef, Opéra, 20 h.

Dimanche 24 : Como Mamas, Opéra, 17 h.