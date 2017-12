RENCONTRE AVEC BGE (réseau associatif national d’aide à la création d’entreprises)

BGE Limousin est une équipe de 12 salariés issus de parcours riches et variés. Leur connaissance de l’entrepreneuriat et du monde associatif offre une complémentarité des profils et des compétences qui permet de répondre de façon riche et pertinente aux problématiques des entrepreneurs.

La radio vous propose de découvrir l’espace entreprendre situé au 8, Allée Fabre d’Églantine à Beaubreuil. Cet espace rénové de 220 m ², au cœur de la vie du quartier, est géré par les équipes de BGE (réseau associatif national d’aide à la création d’entreprises).

Cette srtucture associative incite les créateurs à détecter, exprimer, et mettre en œuvre ces idées nouvelles, (produit, procédé, organisation, commercialisation, etc.) et les accompagne pour les transformer en projets économiques pérennes et durables. BGE favorise la coopération et le faire ensemble, vecteur de nouvelles solidarités et de nouvelles opportunités de développement harmonieux et pérenne, d’entreprises respectueuses de leur environnement.

L’équipe de BGE au micro de Beaub FM

Au delà d’être un point d’information, de formation, BGE propose plusieurs concours :

TALENTS DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE récompense des parcours exemplaires d’entrepreneurs accompagnés sur les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne.



Les objectifs du concours :

Valoriser toutes les initiatives, parce qu’elles contribuent à la vitalité de nos territoires,

Valoriser les personnes qui se sont engagées dans cette aventure humaine qu’est la création d’entreprise,

Valoriser l’accompagnement, qui est une clé pour la réussite d’une création.

TALENTS DES CITES :

Ce concours est un dispositif d’accompagnement spécifique aux porteurs de projets des quartiers prioritaires.



Objectifs du concours :

Valoriser les jeunes entrepreneurs des quartiers

Favoriser la cohésion sociale, la citoyenneté par l’insertion professionnelle et la création d’emplois

Donner l’opportunité, à tous ceux qui souhaitent créer ou développer un projet, d’accéder à l’ensemble des soutiens à la création d’entreprise

Créer et pérenniser des activités et des emplois dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville

Améliorer l’image des quartiers en valorisant tous ceux qui ont du talent

Nous terminons cette émission en compagnie d’Unis Cité, association créée en 1994, travaillant sur l’accompagnement, l’agrément et la gestion des missions du service civique.



site : https://bge-limousin.fr

tel : 05 55 33 14 79

mail : bge@bge-limousin.fr