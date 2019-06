Archéologie de la photo en radio

En partenariat avec le Musée départemental d’art contemporain de Rochechouart les élèves ont pu découvrir le travail de Raoul Hausmann et Jochen Lempert à travers l’exposition "Nous ne sommes pas des photographes".

Accompagnés par leurs professeures d’arts plastiques et documentaliste ils ont abordé l’histoire de la photographie et étudié le cadrage et la composition d’une image.



De retour au collège il était temps de se lancer dans l’aventure, tel les pionniers de la photographie, en fabricant leurs caméras obscura et sténopés, et mettant en place leur labo-photo.

1-2-3 : Ouistiti !

Quand la magie opère...