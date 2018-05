Atelier Radio au Lycée Marcel Pagnol à Limoges

Durant trois semaines, au mois de mars 2018, la classe de 2nd bac pro GA (Gestion Administration) du lycée Marcel Pagnol de Limoges, s’est initiée à l’art de la chronique radiophonique !

Cet atelier a été animé par Beaub’FM et encadré par une équipe pluridisciplinaire : Frédéric Gauducheau et Nathalie Tralieux, professeurs d’enseignement professionnel ; Valérie Prélade et Hélène Perpillou, professeures d’enseignement général ; Aurélie Laurière, professeure documentaliste.

L’objectif pédagogique de ce projet était que les élèves améliorent l’expression écrite et la communication orale, compétences indispensables pour construire leur vie de citoyen et faciliter leur insertion professionnelle.

La classe a été divisée par groupes de 2 à 4 élèves. Chaque groupe a choisi un thème autour duquel il souhaitait travailler (la télé réalité, le football, les marques, la musique...) en s’appuyant plus particulièrement sur l’aspect économique du sujet. La production finale consistait à réaliser une chronique radiophonique de 2-3 minutes.

Sur cette même période, les élèves de cette classe se sont rendus à l’Opéra de Limoges pour découvrir ce type de structure culturelle. Cette visite consistait à préparer la venue au lycée, de l’administrateur de l’Opéra, Mr Faye, le dernier jour de l’atelier.

En effet, lors de la dernière séance, les élèves ont enregistré une émission dans les conditions du direct et, grâce aux questions qu’ils avaient préparé en amont, un des leurs a interviewé Mr Faye sur l’organisation de l’Opéra et de ses services administratifs.

Beaucoup d’appréhension lors de cet enregistrement mais au final, l’émission est une expérience unique, qui a été vécue très positivement par les élèves !

