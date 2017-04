L’accueil de Loisirs Jean Montalat fait son émission !

Durant les mercredis de janvier et février 2017 la radio Beaub’FM a accueilli les plus grands de l’accueil de loisirs Jean Montalat pour leur expliquer comment on envoie des émission dans les postes radio de tout Limoges (et même plus loin !).

L’objectif ?

Que Jean Montalat puisse avoir sa propre émission... Et c’est chose faite !

Les enfants vous présentent leur émission "Beaub Fm pour les enfants" !

Ils vous parlent de ce qu’ils aiment (ou pas), de notre ville de Limoges et de la pollution en passant par une boussole et autres aventures radiophoniques !

A écouter en direct samedi 1er avril de 9h à 10h sur les ondes de Beaub et bien sur sur la webradio.

Vous pourrez aussi ré-écouter le podcast de cette émission, ici, après sa diffusion.

Bonne écoute !

Et non ce n’est pas un poisson d’avril !

Crédits photos © Accueil de Loisirs Jean Montalat

Retrouvez d’autres photos et descriptifs sur le blog de Jean Montalat