Le festival international du film de prévention et de citoyenneté jeunesse s’est déroulé cette fin de semaine à la Rochelle, un événement qui regroupait 1500 jeunes.



Le but ?? Réaliser un court-métrage de 5 minutes maximum, sur un thème de prévention. Les participants, eux, doivent avoir entre 11 et 25 ans.

Les trois groupes de jeunes Haut-Viennois qui ont pu être accompagnés par leurs animateurs, par des professionnels de la prévention (l’aparté, entrai sida...), par Beaub FM et L’UFCV et avec le soutien de la CAF 87, la MSA du Limousin et la DDCSPP87 ont participé.

Des films de prévention ont été réalisé par des jeunes et pour d’autres jeunes, afin de débattre ensemble sur des sujets tels que le racisme, l’égalité de genre, le harcèlement scolaire, la vie affective, l’alcool...

7 jeunes inscrits à Anim’Adode de Saint Junien ont participé avec un film autour du thème de l’alcoolisme chez les jeunes, accompagné par Jean-Cédric Lazare, réalisateur intervenant pour la Radio Beaubfm.

L’ensemble des films sera disponible prochainement sur le site festiprev, ils sont un excellent support de prévention autant pour les adultes que pour les jeunes.