Le speech des Lycéens des Vaseix

Sous la dynamique impulsée par Jeremy de la Fédération Hiero Limoges, et ne Anouk et Myriam les professeurs impliquées, certains lycéens des Vaseix ont pu réaliser des ateliers autours de l’écriture, de la création sonore et du journalisme radiophonique les 4, 5 et 6 décembre 2017.

Arms, artiste hip-pop, a animé le groupe écriture. Il en résulte une chanson dont le texte traite de l’engagement. Les élèves ont choisi de parler du véganisme, en se projetant aussi bien du coté des vegan que de celui des agriculteurs producteurs de viande.

La musique a été réalisée par le groupe "musique" mené par l’artiste local Grand-Ciel. Celui a fait découvrir aux lycéens l’approche du sampling (technique très utilisée dans les musiques actuelles et notamment hip-pop / rap ; consistant à prendre un échantillon souvent court de musique déjà existante et de le mettre en boucle, voire de le transformer). le groupe a ainsi créé le support musical pour les textes du groupe écriture, mais aussi les habillages sonores utilisé par le groupe radio (générique, pastilles, jingles...).

Le groupe radio, mené par Sélim de la radio Beaub Fm, a préparé une émission de radio qui a été réaliser en direct du lycée des Vaseix le jeudi 14 décembre au soir. Il est question des interview des différents intervenants mais aussi du partage de quelques titres musicaux choisi par le groupe. Les élèves de se groupe ont assurer toute la réalisation de A à Z : de l’animation jusqu’à la technique.

C’est cette émission que nous vous proposons de (re-)découvrir en streaming ci-dessous, bonne écoute !