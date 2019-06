Nex’ondes : la radio des bonnes ondes ! Episode 2

Après un travail de découverte de la radio et de ces différentes facettes les jeunes adhérents de l’AAJPN accompagnés de Marion se lancent dans l’aventure et nous proposent deux émissions pour la saison 2018/19.

13/04/2019

La première a été enregistrée dans les conditions du direct. La fine équipe aborde des thématiques telles que le harcèlement scolaire, la déforestation, un voyage à Paris... le tout entrecoupé de blagues et de fausses pubs.

"Ce que nous voulons, c’est permettre aux adultes de mieux comprendre les jeunes, et aux jeunes de savoir qu’ils ont le droit de s’exprimer. On veut aussi aider les gens qui nous écoutent à mieux comprendre différents points de vue sur l’actualité ... et surtout on veut casser les tabous ! »

Nex’ondes, la radio des bonnes ondes ! Episode 1

12/06/2019



Le second épisode de l’aventure radiophonique Nex’Ondes s’est déroulé le mercredi 12 juin en direct dans les locaux du centre social.

Nos apprenti.ies journalistes nous proposent des sujets sur l’hygiène intime, la peine de mort en mode "micro-trottoir", un reportage sur l’abandon des animaux en compagnie de la SPA et invitent les associations SOS Homophobie, Pas Sages à Gays et Le Refuge pour aborder les discriminations LGBT.

75 mn de curiosité, d’audace et d’humanité !

Nex’ondes : le direct !

Merci à Lucas, Marie, Marion, Elodie, Lison, Anna, Elisa, Ionie, Mado, Anouk, Romane, Elisa et on a oublié Marie, Mélipone...